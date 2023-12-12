СУ СК России по Республике Алтай сообщило, что в Горном Алтае арестовали водителя грузовика после гибели двух туристов летом.

По данным ведомства, водитель «допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести».

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее четыре человека погибли в результате ДТП с поездом на железнодорожном переезде на 518-м километре перегона Осолодино — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.