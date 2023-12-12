Автоэксперт Моржаретто: крупные сервисы часто отказываются от ремонта мелких поломок

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал о поломках, которые часто отказываются устранять в крупных автосервисах.

«Довольно часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Например, предлагают поставить новый стартер, хотя в нём достаточно заменить щётки. Аналогично поступают и с генераторами», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснил Моржаретто, подобная практика сложилась в последние 20 лет, когда в стране вводили европейский уровень сервиса с полной заменой узлов. В настоящее время наметился тренд к изменению такой практики из-за увеличившихся сроков ожидания некоторых запчастей.

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