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В Крыму отремонтировали более 1600 километров водопроводных сетей за девять лет

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Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Роман Восколупов заявил, что за девять лет в регионе привели в порядок более 1,6 тыс. км водопроводных сетей.
В Крыму отремонтировали более 1600 километров водопроводных сетей за девять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Как отметил чиновник, такой объём работ никогда не проводился за последние 25 лет.

Он также рассказал, что в Симферополе с 2020 года было заменено более 50 км магистральных сетей.

В Евпатории в государственные программы внесено более 20 км городского водовода.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов на прямой линии заявил, что газ провели более чем в 13 тыс. домов в 673 населённых пунктах республики по федеральной программе догазификации.

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