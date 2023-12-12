В Крыму отремонтировали более 1600 километров водопроводных сетей за девять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
Как отметил чиновник, такой объём работ никогда не проводился за последние 25 лет.
Он также рассказал, что в Симферополе с 2020 года было заменено более 50 км магистральных сетей.
В Евпатории в государственные программы внесено более 20 км городского водовода.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов на прямой линии заявил, что газ провели более чем в 13 тыс. домов в 673 населённых пунктах республики по федеральной программе догазификации.