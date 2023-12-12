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В Татарстане инженерные школы откроют на базе двух вузов

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В Татарстане в 2024 году передовые инженерные школы откроют на базе Казанского национального исследовательского техуниверситета им. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) и Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ).
В Татарстане инженерные школы откроют на базе двух вузов
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Вузы были отобраны на конкурсе, на участие в котором поступило 73 заявки от региональных образовательных учреждений, информирует RuNews24 со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

В КНИТУ-КАИ появится школа «Комплексная Авиационная Инженерия» по подготовке специалистов в области авиаотрасли.

В АГНИ создадут школу по рациональному недропользованию. Там планируют готовить инженерные команды для решения народно-хозяйственных задач.

Ранее ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.

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