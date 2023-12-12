В Татарстане инженерные школы откроют на базе двух вузов
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Вузы были отобраны на конкурсе, на участие в котором поступило 73 заявки от региональных образовательных учреждений, информирует RuNews24 со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
В КНИТУ-КАИ появится школа «Комплексная Авиационная Инженерия» по подготовке специалистов в области авиаотрасли.
В АГНИ создадут школу по рациональному недропользованию. Там планируют готовить инженерные команды для решения народно-хозяйственных задач.
Ранее ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.