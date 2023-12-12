Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Реорганизуем территорию площадью больше 10 га в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева», — сказал Собянин.
Как отметил мэр, на территории построят современные объекты производственного и общественно-делового назначения.
«Также планируем развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева», — добавил Собянин.
Реализация проекта позволит создать в городе порядка 2000 новых рабочих мест.
Ранее сообщалось, что на земельном участке в ЮЗАО Москвы появится застройка по программе КРТ.