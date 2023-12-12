RT в Telegram
Подпишись

Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Реорганизуем территорию площадью больше 10 га в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева», — сказал Собянин.

Как отметил мэр, на территории построят современные объекты производственного и общественно-делового назначения.

«Также планируем развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева», — добавил Собянин.

Реализация проекта позволит создать в городе порядка 2000 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на земельном участке в ЮЗАО Москвы появится застройка по программе КРТ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить