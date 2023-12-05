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На земельном участке в ЮЗАО Москвы появится застройка по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что земельный участок в Черёмушках на юго-западе столицы будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ).
На земельном участке в ЮЗАО Москвы появится застройка по программе КРТ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Участок площадью 0,29 га расположен по адресу: улица Каховка, владение 20А. На нём планируется построить современное жильё по программе реновации», — заявил вице-мэр.

По его словам, инвестиции в проект могут превысить 1,5 млрд рублей.

В данный момент на территории, находящейся недалеко от станции метро «Зюзино», размещены устаревшие здания.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.

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