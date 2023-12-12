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Природно-исторический комплекс областного значения появился в Подмосковье

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На территории Московской области появился первый в регионе природно-исторический комплекс областного значения «Горковский», расположенный в городских округах Ленинский и Домодедово.
Природно-исторический комплекс областного значения появился в Подмосковье

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

«В границах территории природно-исторического комплекса есть объекты, имеющие особое природоохранное, научное, эстетическое и рекреационное значение, которые требуют охраны», — прокомментировал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Площадь природно-исторического комплекса составляет 2216,70 га. На его территории обитает не менее 121 вида позвоночных животных. Есть растения, насекомые и птицы, занесённые в Красную книгу Подмосковья.

Помимо прочего, на охраняемой территории есть историко-культурные объекты XI—XIII и XIV—XVIII веков.

Ранее сообщалось, что национальный парк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве.

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