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Нацпарк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве

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Национальный парк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве.
Нацпарк «Лосиный остров» сохранит охранный статус после передачи Москве
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.

«Часть национального парка, которая находится в границах Москвы, — это около 3 тыс. га. Я напомню, что весь «Лосиный остров» — это порядка 13 тыс. га. То есть чуть меньше 25% переходят в управление городу Москве», — сказала Урожаева.

По её словам, Москве будут переданы полномочия по организации и управлению особо охраняемой природной территорией (ООПТ): санитарная чистка территории, выполнение программы мер по противопожарной безопасности, забота о биоразнообразии.

«И что особенно важно Департаменту природопользования как контролирующему органу, это часть полномочий федерального контроля и надзора как раз по соблюдению режима особо охраняемых природных территорий также передается городу Москве», — сказала Урожаева.

Она подчеркнула, что весь национальный парк — и та часть, которая передается Москве, и та часть, которая остаётся в Московской области, — будет функционировать как национальный парк в полном соответствии с законом об ООПТ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте реабилитации национального парка «Лосиный остров». По его словам, объект не планируется застраивать после передачи в ведение столицы.

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