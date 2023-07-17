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Собянин рассказал о планах реабилитации «Лосиного острова»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте реабилитации национального парка «Лосиный остров» — по его словам, объект не планируется застраивать после передачи в ведение столицы.
Собянин рассказал о планах реабилитации «Лосиного острова»

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.

«Это спекуляции, что заберёт Москва, застроит всё жильём весь «Лосиный остров», не знаю, зачем они это говорят», — сказал Собянин.

Он уточнил, что столичные власти ждут издания акта от федерального правительства, после чего город вместе с экспертами подготовит план реабилитации нацпарка.

«Надо освободить его от мусора, особенно те территории, которые примыкают к жилым домам. Сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан», — добавил мэр.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.

В июле 2022 года в национальном парке «Лосиный Остров» открыли водный экологический маршрут.

Тем временем в Мурманской области продолжают разрабатывать национальный туристический маршрут, который будет представлен на Национальном туристическом портале России.

Заповедник «Пасвик» планирует сделать частью маршрута остров Варлама на реке Паз.

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