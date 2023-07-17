Собянин рассказал о планах реабилитации «Лосиного острова»
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.
«Это спекуляции, что заберёт Москва, застроит всё жильём весь «Лосиный остров», не знаю, зачем они это говорят», — сказал Собянин.
Он уточнил, что столичные власти ждут издания акта от федерального правительства, после чего город вместе с экспертами подготовит план реабилитации нацпарка.
«Надо освободить его от мусора, особенно те территории, которые примыкают к жилым домам. Сделать заповедные зоны, сделать зоны более активного посещения граждан», — добавил мэр.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.
В июле 2022 года в национальном парке «Лосиный Остров» открыли водный экологический маршрут.
Тем временем в Мурманской области продолжают разрабатывать национальный туристический маршрут, который будет представлен на Национальном туристическом портале России.
Заповедник «Пасвик» планирует сделать частью маршрута остров Варлама на реке Паз.