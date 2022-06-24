В Мурманской области рассказали о разработке национального турмаршрута

В Мурманской области продолжают разрабатывать национальный туристический маршрут, который будет представлен на Национальном туристическом портале России.

Об этом сообщает «Российская газета».

Заповедник Пасвик планирует сделать частью маршрута остров Варлама на реке Паз, по которому проходит один из экомаршрутов особо охраняемой природной территории.

«Туризм — важный, привлекательный, быстрорастущий сектор экономики. Только за 2021 год объём платных услуг, оказанных в Мурманской области, превысил 3,5 млрд рублей. Помогать предпринимателям и организациям развивать это направление — одна из важнейших задач для региона», — заявил губернатор Андрей Чибис.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.