В Мурманской области рассказали о разработке национального турмаршрута

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В Мурманской области продолжают разрабатывать национальный туристический маршрут, который будет представлен на Национальном туристическом портале России.
В Мурманской области рассказали о разработке национального турмаршрута
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Об этом сообщает «Российская газета».

Заповедник Пасвик планирует сделать частью маршрута остров Варлама на реке Паз, по которому проходит один из экомаршрутов особо охраняемой природной территории.

«Туризм — важный, привлекательный, быстрорастущий сектор экономики. Только за 2021 год объём платных услуг, оказанных в Мурманской области, превысил 3,5 млрд рублей. Помогать предпринимателям и организациям развивать это направление — одна из важнейших задач для региона», — заявил губернатор Андрей Чибис.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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