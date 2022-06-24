В Мурманской области рассказали о разработке национального турмаршрута
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Российская газета».
Заповедник Пасвик планирует сделать частью маршрута остров Варлама на реке Паз, по которому проходит один из экомаршрутов особо охраняемой природной территории.
«Туризм — важный, привлекательный, быстрорастущий сектор экономики. Только за 2021 год объём платных услуг, оказанных в Мурманской области, превысил 3,5 млрд рублей. Помогать предпринимателям и организациям развивать это направление — одна из важнейших задач для региона», — заявил губернатор Андрей Чибис.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.