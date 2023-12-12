Путин включил в состав Госсовета глав ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей
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Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.
Также в состав Госсовета включены главы Красноярска и Мурманска Владислав Логинов и Юрий Сердечкин.
Осенью в Великом Новгороде состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда в стране.
30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также руководители Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.