Путин включил в состав Госсовета глав ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей

Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгения Балицкого и Владимира Сальдо.

Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

Также в состав Госсовета включены главы Красноярска и Мурманска Владислав Логинов и Юрий Сердечкин.

Осенью в Великом Новгороде состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда в стране.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также руководители Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.