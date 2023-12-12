RT в Telegram
Подпишись

Путин включил в состав Госсовета глав ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин включил в состав Госсовета глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгения Балицкого и Владимира Сальдо.
Путин включил в состав Госсовета глав ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей
  • kremlin.ru

Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

Также в состав Госсовета включены главы Красноярска и Мурманска Владислав Логинов и Юрий Сердечкин.

Осенью в Великом Новгороде состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета на тему развития рынка труда в стране.

30 сентября прошлого года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также руководители Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить