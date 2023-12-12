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Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам служить в Погранслужбе ФСБ

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Депутаты Государственной думы приняли закон, запрещающий иностранным агентам служить по призыву в Погранслужбе ФСБ.
Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам служить в Погранслужбе ФСБ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Законом предусмотрено право проходить службу по призыву в органах ФСБ России, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Также соответствующий запрет распространяется на обладателей судимости, включая снятую или погашенную, а также на лиц, которые употребляли наркотики или психотропные вещества без назначения врача. 

Ранее сообщалось, что к срочной службе в органах ФСБ не планируют допускать признанных иностранными агентами граждан.

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