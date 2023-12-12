Госдума приняла закон, запрещающий иноагентам служить в Погранслужбе ФСБ

Депутаты Государственной думы приняли закон, запрещающий иностранным агентам служить по призыву в Погранслужбе ФСБ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Законом предусмотрено право проходить службу по призыву в органах ФСБ России, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Также соответствующий запрет распространяется на обладателей судимости, включая снятую или погашенную, а также на лиц, которые употребляли наркотики или психотропные вещества без назначения врача.

Ранее сообщалось, что к срочной службе в органах ФСБ не планируют допускать признанных иностранными агентами граждан.