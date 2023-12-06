Иноагентов планируется не допускать на службу по призыву в ФСБ России
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст поправок к проекту о добровольческих формированиях.
Поправками предлагается внесение изменений в Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», от 3 апреля 1995 года.
Ранее сообщалось, что гражданам России могут разрешить проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности.
Соответствующие поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.