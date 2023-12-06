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Иноагентов планируется не допускать на службу по призыву в ФСБ России

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Лица, которые признаны иностранными агентами, не смогут проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности России в случае принятия соответствующего законопроекта.
Иноагентов планируется не допускать на службу по призыву в ФСБ России
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст поправок к проекту о добровольческих формированиях.

Поправками предлагается внесение изменений в Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», от 3 апреля 1995 года.

Ранее сообщалось, что гражданам России могут разрешить проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности.

Соответствующие поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

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