Иноагентов планируется не допускать на службу по призыву в ФСБ России

Лица, которые признаны иностранными агентами, не смогут проходить службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности России в случае принятия соответствующего законопроекта.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст поправок к проекту о добровольческих формированиях.

Поправками предлагается внесение изменений в Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», от 3 апреля 1995 года.

Ранее сообщалось, что гражданам России могут разрешить проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности.

Соответствующие поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.