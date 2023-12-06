Россиянам могут разрешить проходить срочную службу в органах ФСБ
- РИА Новости
Согласно действующим нормам законодательства, россияне могут проходить срочную службу в Вооружённых силах России, в органах государственной охраны или других войсках.
Изменения же предполагают предоставление возможности прохождения военной службы по призыву в том числе и в органах ФСБ, передаёт ТАСС.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что существенного увеличения призыва на службу, а также мобилизации не предусмотрено.