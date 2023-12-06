Россиянам могут разрешить проходить срочную службу в органах ФСБ

Гражданам России могут разрешить проходить военную службу по призыву в органах Федеральной службы безопасности. Соответствующие поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Согласно действующим нормам законодательства, россияне могут проходить срочную службу в Вооружённых силах России, в органах государственной охраны или других войсках.

Изменения же предполагают предоставление возможности прохождения военной службы по призыву в том числе и в органах ФСБ, передаёт ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что существенного увеличения призыва на службу, а также мобилизации не предусмотрено.