RT в Telegram
Подпишись

Путин подписал обновлённый базовый закон о занятости в России

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал обновлённый базовый закон «О занятости населения в Российской Федерации».
Путин подписал обновлённый базовый закон о занятости в России
  • globallookpress.com

Закон опубликован на портале правовой информации.

Новая редакция закона определяет экономические, правовые и организационные основы госполитики в области занятости. 

Также вводятся и корректируются некоторые понятия, в частности «занятость» и «самозанятость». 

Кроме того, уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми либо безработными.

Ранее в Совфеде поддержали базовый закон «О занятости населения в России».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить