Путин подписал обновлённый базовый закон о занятости в России

Российский президент Владимир Путин подписал обновлённый базовый закон «О занятости населения в Российской Федерации».

Закон опубликован на портале правовой информации.

Новая редакция закона определяет экономические, правовые и организационные основы госполитики в области занятости.

Также вводятся и корректируются некоторые понятия, в частности «занятость» и «самозанятость».

Кроме того, уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми либо безработными.

Ранее в Совфеде поддержали базовый закон «О занятости населения в России».