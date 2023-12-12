Путин подписал обновлённый базовый закон о занятости в России
- globallookpress.com
Закон опубликован на портале правовой информации.
Новая редакция закона определяет экономические, правовые и организационные основы госполитики в области занятости.
Также вводятся и корректируются некоторые понятия, в частности «занятость» и «самозанятость».
Кроме того, уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми либо безработными.
Ранее в Совфеде поддержали базовый закон «О занятости населения в России».