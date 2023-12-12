Устройство резидента ОЭЗ «Технополис Москва» включено в реестр Минпромторга

Министерство торговли и промышленности России включило в свой реестр продукции высокотехнологичный модуль питания российской компании-резидента особой экономической зоны «Технополис Москва».

В ноябре компания «Электронинвест» получила заключение ведомства, дающее конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний, передаёт телеканал «360».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что компания производит модули питания исключительно из отечественных компонентов с замещением импортных аналогов.

«Устройства применяются в различной радиоэлектронной технике, в том числе в бортовой аппаратуре авиационных и космических систем», — добавил Овчинский.

По его словам, планируется ежегодный выпуск до 7000 единиц таких изделий.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь — июнь 2023 года выпустили продукцию на 40,5 млрд рублей.