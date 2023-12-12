Собянин утвердил размеры стандарта субсидий для льготников по оплате за ЖКУ

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий для льготных категорий граждан на оплату жилья в 2024 году.

Об этом информирует телеканал «360».

Согласно приложению, с 1 января следующего года размеры стандарта будут зависеть от состава семьи и иметь следующие значения: для одиноких граждан — 6784,84 рубля, для двух человек — 5144,56 рубля, для трёх и более — 4742,53 рубля.

Для тех, кто не оплачивает капремонт, стандарты будут иные.

Также следует учитывать, что с 1 июля 2024 года стандарты увеличат.

Ранее в Минтруда Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.