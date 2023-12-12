RT в Telegram
Подпишись

Собянин утвердил размеры стандарта субсидий для льготников по оплате за ЖКУ

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий для льготных категорий граждан на оплату жилья в 2024 году.
Собянин утвердил размеры стандарта субсидий для льготников по оплате за ЖКУ
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

Согласно приложению, с 1 января следующего года размеры стандарта будут зависеть от состава семьи и иметь следующие значения: для одиноких граждан — 6784,84 рубля, для двух человек — 5144,56 рубля, для трёх и более — 4742,53 рубля.

Для тех, кто не оплачивает капремонт, стандарты будут иные.

Также следует учитывать, что с 1 июля 2024 года стандарты увеличат.

Ранее в Минтруда Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить