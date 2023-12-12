Собянин утвердил размеры стандарта субсидий для льготников по оплате за ЖКУ
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Согласно приложению, с 1 января следующего года размеры стандарта будут зависеть от состава семьи и иметь следующие значения: для одиноких граждан — 6784,84 рубля, для двух человек — 5144,56 рубля, для трёх и более — 4742,53 рубля.
Для тех, кто не оплачивает капремонт, стандарты будут иные.
Также следует учитывать, что с 1 июля 2024 года стандарты увеличат.
Ранее в Минтруда Ставропольского края сообщили, что 224 тыс. жителей воспользовались жилищно-коммунальными льготами с начала этого года.