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Суд в Москве приговорил экс-главврача «Матросской тишины» к семи годам колонии

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Преображенский районный суд Москвы огласил приговор по делу бывшего главврача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко, которого обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении. Его приговорили к семи годам колонии.
Суд в Москве приговорил экс-главврача «Матросской тишины» к семи годам колонии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости из зала суда, Кравченко также запретили на два года работать в здравоохранении и заниматься врачебной деятельностью.

«Окончательно назначить Кравченко наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует агентство судью Валентину Лебедеву.

Ранее сообщалось, что бывшему главврачу «Матросской тишины» запросили девять лет тюрьмы за махинации с диагнозами.

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