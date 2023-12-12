Суд в Москве приговорил экс-главврача «Матросской тишины» к семи годам колонии
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости из зала суда, Кравченко также запретили на два года работать в здравоохранении и заниматься врачебной деятельностью.
«Окончательно назначить Кравченко наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует агентство судью Валентину Лебедеву.
Ранее сообщалось, что бывшему главврачу «Матросской тишины» запросили девять лет тюрьмы за махинации с диагнозами.