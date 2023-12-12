В Москве за десять лет построили 1115 объектов на территориях бывших промзон

В Москве за последние десять лет ввели в эксплуатацию 1115 объектов недвижимости, построенных по программе реорганизации территорий бывших промзон.

Об этом сообщает НСН.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что общая площадь построенной недвижимости составляет свыше 38,4 млн кв. м.

«Это 40% всей недвижимости, построенной в городе за последние десять лет, что свидетельствует об инвестиционной привлекательности данных территорий и грамотно выбранном градостроительном векторе развития Москвы в целом», — резюмировал вице-мэр.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев заявил, что в регионе в 2024 году построят 72 социальных объекта.