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ФСБ: советника министра задержали в ДНР за мародёрство на сумму 518 млн рублей

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В Донецкой Народной Республике задержали советника министра промышленности и торговли республики Сергея Голощапова и директора ГУП «Донецкая промышленная компания» Алексея Петрусенко по подозрению в мародёрстве в особо крупном размере. 
ФСБ: советника министра задержали в ДНР за мародёрство на сумму 518 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ДНР.

«Задержанные реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания», — отметили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что ущерб, по предварительным данным, составил 518 млн рублей. Оперативные материалы передали в управление Следственного комитета по республике с целью принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России в 2023 году разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии.

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