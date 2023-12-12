ФСБ: советника министра задержали в ДНР за мародёрство на сумму 518 млн рублей

В Донецкой Народной Республике задержали советника министра промышленности и торговли республики Сергея Голощапова и директора ГУП «Донецкая промышленная компания» Алексея Петрусенко по подозрению в мародёрстве в особо крупном размере.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ДНР.

«Задержанные реализовали преступную схему переработки в металлолом и дальнейшего сбыта нескольких цехов филиала «Азовэлектросталь» ГУП ДНР «Донецкая промышленная компания», — отметили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что ущерб, по предварительным данным, составил 518 млн рублей. Оперативные материалы передали в управление Следственного комитета по республике с целью принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России в 2023 году разгромили в Крыму разветвлённую сеть агентов украинских спецслужб, готовивших резонансные теракты и диверсии.