RT в Telegram
Подпишись

Риелтор Никитина сравнила особенности покупки и аренды квартиры

Короткая ссылка
Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Никитина рассказала об особенностях покупки и аренды жилья.
Риелтор Никитина сравнила особенности покупки и аренды квартиры
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

«Во-первых, аренда жилья в Москве начала заметно дорожать. С лета арендные ставки выросли на 15—25%, в отдельных локациях — до 40%», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По мнению специалиста, арендовать квартиру уже не так выгодно, как ещё полгода назад.

«За время выплаты кредита арендные ставки ещё неоднократно вырастут, а условия по ипотеке не изменятся», — объяснила Никитина.

Также она рекомендовала обратить внимание на ипотечные программы с государственным субсидированием.

«Это уже соизмеримо с размером арендного платежа, а на рынке можно найти ставки по льготным программам ещё ниже», — заключила эксперт.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнёры» Краснодарского края Екатерина Антонова посоветовала перед тем, как сдать квартиру, сделать её фотографии и приложить их к договору о найме, чтобы при случае доказать ущерб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить