Риелтор Никитина сравнила особенности покупки и аренды квартиры
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«Во-первых, аренда жилья в Москве начала заметно дорожать. С лета арендные ставки выросли на 15—25%, в отдельных локациях — до 40%», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
По мнению специалиста, арендовать квартиру уже не так выгодно, как ещё полгода назад.
«За время выплаты кредита арендные ставки ещё неоднократно вырастут, а условия по ипотеке не изменятся», — объяснила Никитина.
Также она рекомендовала обратить внимание на ипотечные программы с государственным субсидированием.
«Это уже соизмеримо с размером арендного платежа, а на рынке можно найти ставки по льготным программам ещё ниже», — заключила эксперт.
Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнёры» Краснодарского края Екатерина Антонова посоветовала перед тем, как сдать квартиру, сделать её фотографии и приложить их к договору о найме, чтобы при случае доказать ущерб.