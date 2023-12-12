Риелтор Никитина сравнила особенности покупки и аренды квартиры

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Никитина рассказала об особенностях покупки и аренды жилья.

«Во-первых, аренда жилья в Москве начала заметно дорожать. С лета арендные ставки выросли на 15—25%, в отдельных локациях — до 40%», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По мнению специалиста, арендовать квартиру уже не так выгодно, как ещё полгода назад.

«За время выплаты кредита арендные ставки ещё неоднократно вырастут, а условия по ипотеке не изменятся», — объяснила Никитина.

Также она рекомендовала обратить внимание на ипотечные программы с государственным субсидированием.

«Это уже соизмеримо с размером арендного платежа, а на рынке можно найти ставки по льготным программам ещё ниже», — заключила эксперт.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнёры» Краснодарского края Екатерина Антонова посоветовала перед тем, как сдать квартиру, сделать её фотографии и приложить их к договору о найме, чтобы при случае доказать ущерб.