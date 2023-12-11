Адвокат Антонова: договор о найме жилья следует зарегистрировать в налоговой

Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнёры» Краснодарского края Екатерина Антонова посоветовала перед тем, как сдать квартиру, сделать её фотографии и приложить их к договору о найме, чтобы при случае доказать ущерб.

Также следует определиться с условиями сдачи квартиры: срок, стоимость, порядок оплаты, права и обязанности сторон, ответственность за нарушения, правила проживания, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

В дальнейшем договор найма жилого помещения необходимо зарегистрировать в налоговой инспекции, отметила Антонова.

«Договор найма должен содержать все существенные условия сдачи квартиры, а также приложения: акт приёма-передачи квартиры, инвентаризационный список имущества, копии паспортов сторон, квитанции об оплате аренды и т. д.», — добавила адвокат.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.