В Хабаровске Волочаевский лицей назвали в честь Героя России Александра Попова

Волочаевскому лицею Хабаровска присвоили почётное название в честь Героя России полковника Александра Попова.

На территории лицея состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвящённой Александру Попову, который учился в средней школе №63 в период с 1981 по 1989 год, пишет transsibinfo.com.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил мнение, что изучение истории на примере судеб выдающихся личностей является одним из наиболее эффективных способов патриотического воспитания.

Александр Викторович Попов был удостоен звания Героя России в 2014 году. Он скончался 2 июля 2018 года.