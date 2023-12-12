На станции метро «Генерал Тюленев» разместят панно с портретом военачальника
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметил чиновник, станция готова на 68%.
В настоящее время на платформе идёт монтаж инженерных систем, а также выполняются архитектурно-отделочные работы.
Троицкая линия Московского метрополитена станет одним из наиболее протяжённых радиусов метро и пройдёт от станции МЦК «ЗИЛ» до Троицка.
Ранее сообщалось, что строительство станции метро «Корниловская» вышло на финальный этап.