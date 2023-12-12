На станции метро «Генерал Тюленев» разместят панно с портретом военачальника

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в вестибюле строящейся станции метро «Генерал Тюленев» разместят панно с изображением советского военачальника Ивана Тюленева.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметил чиновник, станция готова на 68%.

В настоящее время на платформе идёт монтаж инженерных систем, а также выполняются архитектурно-отделочные работы.

Троицкая линия Московского метрополитена станет одним из наиболее протяжённых радиусов метро и пройдёт от станции МЦК «ЗИЛ» до Троицка.

Ранее сообщалось, что строительство станции метро «Корниловская» вышло на финальный этап.