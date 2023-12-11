RT в Telegram
Подпишись

В Москве строительство станции метро «Корниловская» вышло на финальный этап

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что станция «Корниловская» новой, Троицкой линии Московского метро готова на две трети. По его словам, на станции завершены монолитные работы.
В Москве строительство станции метро «Корниловская» вышло на финальный этап
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам вице-мэра, на финальном этапе «ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности монтаж систем вентиляции платформенного участка».

Согласно плану, на путевых стенах «Корниловской» разместится абстрактная композиция. Отделку потолка выполнят с помощью разноформатных панелей со светильниками в углублениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий, где будет построено три вокзала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить