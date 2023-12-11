В Москве строительство станции метро «Корниловская» вышло на финальный этап
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
По словам вице-мэра, на финальном этапе «ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности монтаж систем вентиляции платформенного участка».
Согласно плану, на путевых стенах «Корниловской» разместится абстрактная композиция. Отделку потолка выполнят с помощью разноформатных панелей со светильниками в углублениях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий, где будет построено три вокзала.