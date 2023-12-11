В Москве строительство станции метро «Корниловская» вышло на финальный этап

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что станция «Корниловская» новой, Троицкой линии Московского метро готова на две трети. По его словам, на станции завершены монолитные работы.

РИА Новости

Об этом информирует НСН. По словам вице-мэра, на финальном этапе «ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности монтаж систем вентиляции платформенного участка». Согласно плану, на путевых стенах «Корниловской» разместится абстрактная композиция. Отделку потолка выполнят с помощью разноформатных панелей со светильниками в углублениях. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий, где будет построено три вокзала.