Собянин: в Москве утвердили план участков под строительство трёх вокзалов МЦД-3

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий, где будет построено три вокзала.

Работы проведут на участках от станции Моссельмаш до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции Москва-Товарная, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, в рамках проекта будут построены городские вокзалы МЦД-3 «Моссельмаш», «Лихоборы» и «Останкино».

Кроме того, специалисты возведут западный вестибюль станции МЦК «Лихоборы».

Ранее, по сообщениям НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в январе — октябре 2023 года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 167 проверок на строящихся объектах столичного метро.