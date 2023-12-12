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Арбитражный суд Москвы признал «Связной» банкротом

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной».
Арбитражный суд Москвы признал «Связной» банкротом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает РИА Новости, суд открыл в отношении ретейлера процедуру конкурсного производства.

Агентство отмечает, что летом в определении суда говорилось, что обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 млрд рублей.

Временный управляющий «Связного» Антон Сычёв неделю назад заявил в суде, что в ходе финансового анализа им были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

В июне Арбитражный суд Москвы по заявлению сотового ретейлера «Связной» о своём банкротстве ввёл начальную процедуру банкротства в отношении компании.

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