Арбитражный суд Москвы признал «Связной» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера «Связной».

Как сообщает РИА Новости, суд открыл в отношении ретейлера процедуру конкурсного производства.

Агентство отмечает, что летом в определении суда говорилось, что обязательства должника на тот момент составляли около 53,9 млрд рублей.

Временный управляющий «Связного» Антон Сычёв неделю назад заявил в суде, что в ходе финансового анализа им были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

В июне Арбитражный суд Москвы по заявлению сотового ретейлера «Связной» о своём банкротстве ввёл начальную процедуру банкротства в отношении компании.