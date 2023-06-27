Суд ввёл процедуру банкротства в отношении сотового ретейлера «Связной»

Арбитражный суд Москвы по заявлению сотового ретейлера «Связной» о своём банкротстве ввёл начальную процедуру банкротства в отношении компании.

«Признать заявление… обоснованным… Ввести… процедуру наблюдения», — цитирует РИА Новости судью Вячеслава Фролова.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 5 декабря.

В мае Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка «Югра» Алексея Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также с нефтяной компании «Русь-Ойл».