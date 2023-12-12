В Удмуртии появилось 200 контейнерных площадок по нацпроекту в 2023 году

В Удмуртии в 2023 году в рамках национального проекта «Экология» обустроили 233 контейнерные площадки.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается, что большую часть площадок установили в сёлах и деревнях, где ранее отсутствовала система вывоза мусора и жители сами загружали отходы в мусоровозы, которые приезжали в определённое время.

Лидерами по строительству контейнерных площадок стали Граховский, Каракулинский и Балезинский районы.

Ранее сообщалось, что рекультивацию свалки в Астраханской области планируют окончить в 2024 году.