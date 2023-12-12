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RT: у упавших в яму с кипятком в Юже детей ожоги первой-второй степени

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У детей, упавших в яму с кипятком в городе Юже Ивановской области, ожоги первой-второй степени.
RT: у упавших в яму с кипятком в Юже детей ожоги первой-второй степени
  • РИА Новости

Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.

Утчоняется, что четверо из них сейчас в больнице, один дома, пострадавшим от девяти до 16 лет.

Собеседник добавил, что тротуар провалился возле школы. Рядом с этим местом паркуют машины родители, и размыв грунта заметили не сразу.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку.

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