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Сенатор Клишас рассказал о роли Конституции в повседневной жизни

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Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, можно ли ссылаться на положения Конституции напрямую при отстаивании своих прав.
Сенатор Клишас рассказал о роли Конституции в повседневной жизни
  • РИА Новости

«Безусловно, можно, так как Конституция представляет собой акт прямого действия. Однако мотивировать свою правовую позицию, основываясь лишь на положениях Конституции, при разрешении обычных споров вряд ли получится», — заявил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Клишас, многие конституционные нормы обладают высокой степенью абстракции, ориентированной больше на законодателя.

В то же время, обратил внимание эксперт, Конституция содержит и однозначные правила, не требующие какого-либо дополнительного законодательного регулирования. Как пример — ч. 1 ст. 51 Конституции, закрепляющая право хранить молчание, позволяющее не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.

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