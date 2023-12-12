Сенатор Клишас рассказал о роли Конституции в повседневной жизни

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, можно ли ссылаться на положения Конституции напрямую при отстаивании своих прав.

«Безусловно, можно, так как Конституция представляет собой акт прямого действия. Однако мотивировать свою правовую позицию, основываясь лишь на положениях Конституции, при разрешении обычных споров вряд ли получится», — заявил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил Клишас, многие конституционные нормы обладают высокой степенью абстракции, ориентированной больше на законодателя.

В то же время, обратил внимание эксперт, Конституция содержит и однозначные правила, не требующие какого-либо дополнительного законодательного регулирования. Как пример — ч. 1 ст. 51 Конституции, закрепляющая право хранить молчание, позволяющее не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.