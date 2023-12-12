Сенатор Клишас рассказал о роли Конституции в повседневной жизни
- РИА Новости
«Безусловно, можно, так как Конституция представляет собой акт прямого действия. Однако мотивировать свою правовую позицию, основываясь лишь на положениях Конституции, при разрешении обычных споров вряд ли получится», — заявил сенатор в беседе с «Парламентской газетой».
Как отметил Клишас, многие конституционные нормы обладают высокой степенью абстракции, ориентированной больше на законодателя.
В то же время, обратил внимание эксперт, Конституция содержит и однозначные правила, не требующие какого-либо дополнительного законодательного регулирования. Как пример — ч. 1 ст. 51 Конституции, закрепляющая право хранить молчание, позволяющее не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин в поздравлении с Днём Конституции заявил, что Конституция России определила путь и приоритеты развития государства.