Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по затушившим вечный огонь в Петербурге детям мигрантов, незаконно находящимся на российской территории.

Об этом говорится в Telegram СК.

Как говорится в заявлении ведомства, следователи проводят проверку в отношении несовершеннолетних граждан Узбекистана, в результате неправомерных действий которых был потушен вечный огонь.

«Председатель Следственного комитета запросил у и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу О.В. Бобкова доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах», — отмечается в сообщении.

Ранее петербургские полицейские проверили семьи детей, забросавших снегом вечный огонь в Красносельском районе города. Как выяснилось, они проживают в России с нарушением миграционного законодательства.