ВЦИОМ: граждане считают, что Конституция России отвечает нуждам страны и народа

Российская Конституция в полной мере отвечает нуждам страны и народа. Такое мнение высказало большинство граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из опубликованных на сайте ВЦИОМ результатов исследования, актуальной Конституцию назвали 65% респондентов. В центре уточнили, что среди молодёжи до 25 лет так считают 78% опрошенных.

«Обратного мнения придерживается каждый пятый (20%, -7 п. п. к 2017 г.), заметно чаще — граждане с плохим материальным положением (40%)», — указывается в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конституция за 30 лет доказала свою работоспособность.