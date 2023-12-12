Директор выставки «Россия» рассказала о праздничных товарах мастеров из российских регионов
«В нашем универмаге есть всё для встречи гостей и создания атмосферы теплого уютного праздника», — отметила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Отмечается, что в пространстве «Универмаг» в павильоне 75, расположенном в крыле А на ВДНХ, представлены оренбургские платки и жилетки из пуха и шерсти, елецкое кружево, скатерти из Ленинградской области.
Также там можно найти вышитые салфетки из Рязанской области и новогодние игрушки, сделанные мастерами народных промыслов.
Ранее сообщалось, что прошлый выпуск «Дневника Директора Выставки» был посвящён созданию новогодней атмосферы в доме.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября по 17 марта.