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Директор выставки «Россия» рассказала о праздничных товарах мастеров из российских регионов

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В рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ вышел новый выпуск «Дневника Директора Выставки», в котором рассказывается, как товары мастеров из российских регионов помогут наполнить дом уютом и ощущением праздника.

«В нашем универмаге есть всё для встречи гостей и создания атмосферы теплого уютного праздника», — отметила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Отмечается, что в пространстве «Универмаг» в павильоне 75, расположенном в крыле А на ВДНХ, представлены оренбургские платки и жилетки из пуха и шерсти, елецкое кружево, скатерти из Ленинградской области.

Также там можно найти вышитые салфетки из Рязанской области и новогодние игрушки, сделанные мастерами народных промыслов.

Ранее сообщалось, что прошлый выпуск «Дневника Директора Выставки» был посвящён созданию новогодней атмосферы в доме.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября по 17 марта.

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