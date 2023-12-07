В рамках форума «Россия» на ВДНХ вышел новый выпуск «Дневника Директора Выставки»
- РИА Новости
«Мы завели традицию украшать ëлку игрушками ручной работы в соответствии с настроением. И очень хочется, чтоб эта традиция стала модной и зажила в каждом доме», — рассказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Отмечается, что в новогодней зоне «Универмага» павильона №75 можно найти изделия со всей России: калининградские украшения из янтаря, забайкальские традиционные обереги или куклы в национальных костюмах.