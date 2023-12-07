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В рамках форума «Россия» на ВДНХ вышел новый выпуск «Дневника Директора Выставки»

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В рамках международной выставки-форума «Россия», которая проходит с 4 ноября по 17 марта в Москве на территории ВДНХ, вышел новый выпуск «Дневника Директора Выставки». Он посвящён созданию новогодней атмосферы в доме.
В рамках форума «Россия» на ВДНХ вышел новый выпуск «Дневника Директора Выставки»
  • РИА Новости

«Мы завели традицию украшать ëлку игрушками ручной работы в соответствии с настроением. И очень хочется, чтоб эта традиция стала модной и зажила в каждом доме», — рассказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Отмечается, что в новогодней зоне «Универмага» павильона №75 можно найти изделия со всей России: калининградские украшения из янтаря, забайкальские традиционные обереги или куклы в национальных костюмах.

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