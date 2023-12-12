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К Новому году 50% россиян выбирают искусственные ели

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Искусственные ели к Новому году предпочитают 50% россиян — это показало новое исследование.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос исследовательской платформы «Кукушка».

Из тех, кто выбирает живую ель, 45% покупают её на рынке, 20% срубают дерево в лесу, ещё 18% выращивают новогодние деревья у себя на участке.

Что касается украшений, то 41% респондентов наряжают ёлку, используя современные игрушки, 44% вешают на праздничное дерево игрушки, которые остались от родственников, а 15% россиян любят делать украшения сами.

В среднем на украшение ёлки россияне тратят не более 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.

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