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В Останкинском районе Москвы ввели дом по программе реновации

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Руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в Останкинском районе города ввели в эксплуатацию дом, построенный в рамках программы реновации.
В Останкинском районе Москвы ввели дом по программе реновации

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что здание на улице Годовикова возведено по индивидуальному проекту.

В доме на 222 квартиры есть подземная стоянка, а также оборудовано пять жилых пространств для маломобильных горожан.

Придомовая территория благоустроена в соответствии со стандартами программы реновации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что до конца 2023 года в столице более 2,5 тыс. квартир передадут под заселение по программе реновации.

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