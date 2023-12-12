В Останкинском районе Москвы ввели дом по программе реновации
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что здание на улице Годовикова возведено по индивидуальному проекту.
В доме на 222 квартиры есть подземная стоянка, а также оборудовано пять жилых пространств для маломобильных горожан.
Придомовая территория благоустроена в соответствии со стандартами программы реновации.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что до конца 2023 года в столице более 2,5 тыс. квартир передадут под заселение по программе реновации.