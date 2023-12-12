В Останкинском районе Москвы ввели дом по программе реновации

Руководитель московского Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в Останкинском районе города ввели в эксплуатацию дом, построенный в рамках программы реновации.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что здание на улице Годовикова возведено по индивидуальному проекту.

В доме на 222 квартиры есть подземная стоянка, а также оборудовано пять жилых пространств для маломобильных горожан.

Придомовая территория благоустроена в соответствии со стандартами программы реновации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что до конца 2023 года в столице более 2,5 тыс. квартир передадут под заселение по программе реновации.