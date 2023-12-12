Взрывчатку, мины и боеприпасы нашли в двух домах в Запорожской области

Сотрудники отдела по противодействию экстремизму Временного управления МВД России в Запорожской области совместно с коллегами из УФСБ и Росгвардии нашли в двух домах в селе Семёновка Мелитопольского района взрывчатые вещества, мины и боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, соответствующую находку правоохранители сделали в рамках проведения профилактического обхода домовладений. В одном из домов обнаружили тайник с 39 боеприпасами калибра 23 × 152 мм.

«В свою очередь, в доме у 61-летнего мужчины стражи правопорядка, применив служебную собаку, обнаружили рюкзак с тротиловыми шашками общей массой около 7 кг, двумя гранатами Ф-1, одной гранатой РГД-5, тремя взрывателями УЗРГМ-2 и одной гранатой РГО с взрывателем УДЗ», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, правоохранители также обнаружили четыре противотанковые мины и металлический короб, внутри которого находилось 440 патронов калибра 7,62.

Ранее сообщалось об обнаружении в печи дома в Запорожской области гранатомёта и почти 16 тыс. патронов.