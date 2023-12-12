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Исследователи сравнили отношение зумеров и миллениалов к платному образованию

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Новое исследование показало, что готовность платить за высшее образование у зумеров больше, чем у миллениалов.
Исследователи сравнили отношение зумеров и миллениалов к платному образованию
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра Зарплаты.ру выяснили, что 38% респондентов с высшим образованием хотели бы продолжить обучение. Об этом пишет «Газета.Ru».

При выборе программы высшего образования зумеры отметили важные для себя факторы: возможность совмещать учёбу и работу (68%), упор на практические занятия (53%), репутация вуза (53%), качество образования (47%) и стажировки по окончании обучения (40%).

У миллениалов факторы схожи, но вместо возможности стажировок они отметили стоимость обучения (45%).

Так, 49% миллениалов и 27% зумеров намерены оплачивать обучение в вузе за счёт своего заработка. 13% зумеров и 18% миллениалов готовы инвестировать свои накопления и только 3% всех респондентов рассчитывают на помощь родственников или кредитных средств.

Ранее руководитель направления «Высшего образования» школы IT-профессий Skillfactory Анастасия Ильина рассказала об особенностях сдачи экзаменов в онлайн-режиме.

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