Специалист Ильина рассказала о специфике сдачи онлайн-экзаменов

Руководитель направления «Высшего образования» школы IT-профессий Skillfactory Анастасия Ильина рассказала об особенностях сдачи экзаменов в онлайн-режиме.

Во время сдачи экзаменов онлайн уровень стресса ниже из-за отсутствия плотного контакта с педагогом, при этом задания составлены таким образом, что на них нельзя найти готовые ответы в сети, отметила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Кроме того, на экзамене может присутствовать координатор программы, чья задача заключается в наблюдении за соблюдением правил», — обратила внимание Ильина.

Она посоветовала студентам предварительно ознакомиться с правилами проведения онлайн-экзамена, выяснить дату, а также в каком формате и на какой платформе будет организован экзамен, и нужна ли предварительная регистрация на ней.

Также, по её словам, полезно выяснить, какие материалы можно использовать во время сдачи и сколько времени отводится на ответ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что учащиеся столичных школ могут сдать демонстрационный экзамен и получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.