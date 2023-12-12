Режим повышенной готовности объявили в Ростове-на-Дону из-за гололёда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в городе объявили режим повышенной готовности из-за гололёда.

«Впервые в администрацию города от гидромедцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности», — написал он в Telegram.

По его словам, за прошедшие сутки на обработку дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 536 т реагентов. К работам привлечены более 110 единиц техники и более 2,7 тысячи человек. Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в Курганской области 12 декабря прогнозируются морозы до -44 °С. Это ниже среднесуточной нормы на 7 °С и более.