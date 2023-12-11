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Синоптики предупредили о морозах до -44 °С в Курганской области

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Синоптики спрогнозировали 12 декабря в Курганской области морозы до -44 °С. Это ниже среднесуточной нормы на 7 °С и более.
Синоптики предупредили о морозах до -44 °С в Курганской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«12 декабря по Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40...-44 °С», — рассказали в центре.

Там также отметили, что холодная погода в области сохранится до 15 декабря.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на неделе в Москве.

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