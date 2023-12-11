Синоптики предупредили о морозах до -44 °С в Курганской области
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
«12 декабря по Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40...-44 °С», — рассказали в центре.
Там также отметили, что холодная погода в области сохранится до 15 декабря.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на неделе в Москве.