Синоптики предупредили о морозах до -44 °С в Курганской области

Синоптики спрогнозировали 12 декабря в Курганской области морозы до -44 °С. Это ниже среднесуточной нормы на 7 °С и более.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

«12 декабря по Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40...-44 °С», — рассказали в центре.

Там также отметили, что холодная погода в области сохранится до 15 декабря.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде на неделе в Москве.