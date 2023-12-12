Матвиенко: единая идеология не нужна в конституции, содержание подтверждает это

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что единую идеологию не нужно включать в Конституцию России, её обновлённая редакция подтверждает это своим содержанием.

Об этом она сказала в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

Она сказала, что выступает против включения единой, общегосударственной, политической идеологии в конституцию.

Матвиенко назвала «модным философским трендом» мысли о том, что в государстве должна быть определённая идеология

«Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что конституция даёт ответ на этот вопрос своим содержанием», — подчеркнула она.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конституцию нет смысла менять, однако точечные изменения в неё стоит внести.