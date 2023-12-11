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СК завершил расследование дела о нападении на псковских десантников в 2000 году

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Следователи закончили расследование уголовного дела о нападении членов банды Басаева на псковских десантников в 2000 году в Чечне.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Республики Татарстан Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что данные лица обвиняются в совершении преступлений по ряду статей, в частности по ч. 2 ст. 209 УК России (участие в банде), ст. 279 УК России (вооружённый мятеж) и ст. 317 УК России (посягательство на жизнь военнослужащих).

По версии следствия, 29 февраля 2000 года злоумышленники, являясь членами банды, участвовали в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате данной атаки погибли 84 военных и ещё четверо получили ранения разной степени тяжести.

«Уголовное дело... направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в СК.

В мае сообщалось, что сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.

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