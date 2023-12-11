Минсельхоз России предложил ввести до конца 2024 года квоты на ввоз ряда семян

Министерство сельского хозяйства России выступило с предложением ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян ряда сельскохозяйственных культур.

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Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов. «Утвердить: с 23 января по 31 декабря 2024 года включительно объёмы количественных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию в отношении сельскохозяйственных культур», — говорится в документе. Уточняется, что речь идёт о картофеле, пшенице, ржи, кукурузе, соевых бобах, подсолнечнике, сахарной свёкле. Ранее правительство России приняло решение о введении временного запрета на экспорт твёрдой пшеницы.