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Минсельхоз России предложил ввести до конца 2024 года квоты на ввоз ряда семян

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Министерство сельского хозяйства России выступило с предложением ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян ряда сельскохозяйственных культур.
Минсельхоз России предложил ввести до конца 2024 года квоты на ввоз ряда семян
  • Gettyimages.ru
  • © RomoloTavani

Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить: с 23 января по 31 декабря 2024 года включительно объёмы количественных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию в отношении сельскохозяйственных культур», — говорится в документе.

Уточняется, что речь идёт о картофеле, пшенице, ржи, кукурузе, соевых бобах, подсолнечнике, сахарной свёкле.

Ранее правительство России приняло решение о введении временного запрета на экспорт твёрдой пшеницы.

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