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Правительство России ввело временный запрет на экспорт твёрдой пшеницы

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Правительство России приняло решение о введении временного запрета на экспорт твёрдой пшеницы.
Правительство России ввело временный запрет на экспорт твёрдой пшеницы
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«Правительство ввело временный запрет на экспорт твёрдой пшеницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильной ситуации с ценами на внутреннем рынке.

Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.

Ранее правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года.

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