Правительство России ввело временный запрет на экспорт твёрдой пшеницы
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Об этом информирует пресс-служба кабмина.
«Правительство ввело временный запрет на экспорт твёрдой пшеницы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и поддержание стабильной ситуации с ценами на внутреннем рынке.
Запрет будет действовать до 31 мая 2024 года.
Ранее правительство России приняло решение о продлении запрета на экспорт семян рапса до 29 февраля 2024 года.