Тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов собак нашли под Астраханью
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.
«10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в посёлке Пригородный обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, повреждения мужчине причинены посмертно.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.
Ранее сообщалось, что трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.