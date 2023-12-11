Тело мужчины, предположительно, с ранами от укусов собак нашли под Астраханью

В посёлке Пригородный Астраханской области обнаружили тело мужчины с ранами, предположительно, от укусов бродячих собак.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

«10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в посёлке Пригородный обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждения мужчине причинены посмертно.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту обнаружения тела.

Ранее сообщалось, что трёхмесячный ребёнок пострадал от нападения собаки породы немецкая овчарка в Новой Москве. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.