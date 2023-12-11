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Судмедэкспертиза: смерть военкора Татарского наступила сразу после взрыва

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Военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб на месте от многочисленных травм после взрыва, свидетельствуют выводы судебно-медицинской экспертизы.
Судмедэкспертиза: смерть военкора Татарского наступила сразу после взрыва
  • РИА Новости

Заключение экспертизы было озвучено на заседании в 1-м Западном окружном военном суде.

«Смерть Фомина наступила от взрывной травмы — прямая причинно-следственная связь», — приводит сообщение РИА Новости.

По словам гособвинителя, в результате взрыва Татарский получил многочисленные травмы.

24 ноября 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте.

Теракт, в результате которого погиб Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

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