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В Электростали введён режим ЧС из-за некачественной работы котельной

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Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Электростали (Московская область) из-за некачественной работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова.
В Электростали введён режим ЧС из-за некачественной работы котельной
  • РИА Новости

Об этом она написала в Telegram.

По словам Волковой, из-за некачественной работы котельной в квартиры жителей восточного района города не поступает необходимое тепло. Отмечается, что котельная работает с недогревом.

«На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в девяти районах на юге региона из-за обнаруженного у крупного рогатого скота узелкового дерматита.

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