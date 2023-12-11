В Электростали введён режим ЧС из-за некачественной работы котельной

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Электростали (Московская область) из-за некачественной работы котельной, сообщила глава городского округа Инна Волкова.

Об этом она написала в Telegram.

По словам Волковой, из-за некачественной работы котельной в квартиры жителей восточного района города не поступает необходимое тепло. Отмечается, что котельная работает с недогревом.

«На этом основании принято решение на территории городского округа Электросталь 11 декабря ввести режим ЧС», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в девяти районах на юге региона из-за обнаруженного у крупного рогатого скота узелкового дерматита.