RT в Telegram
Подпишись

Власти Красноярского края ввели режим ЧС в девяти районах из-за болезни скота

Короткая ссылка
Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в девяти районах на юге региона из-за обнаруженного у крупного рогатого скота узелкового дерматита.
Власти Красноярского края ввели режим ЧС в девяти районах из-за болезни скота
  • Gettyimages.ru
  • © David Trood

Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства. 

«Установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Минусинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Новосёловского, Ужурского и Шушенского районов Красноярского края», — говорится в заявлении.

Как объяснили власти, режим ЧС введён с целью обеспечения защиты населения, а также территорий, где обнаружено заболевание скота.

В июле правительство Тувы заявило об очаге заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить