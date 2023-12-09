Власти Красноярского края ввели режим ЧС в девяти районах из-за болезни скота
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Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.
«Установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Минусинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Новосёловского, Ужурского и Шушенского районов Красноярского края», — говорится в заявлении.
Как объяснили власти, режим ЧС введён с целью обеспечения защиты населения, а также территорий, где обнаружено заболевание скота.
В июле правительство Тувы заявило об очаге заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе региона.